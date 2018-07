35 grammi di marijuana in tasca, fermato

Negli ultimi giorni gli agenti delle Volanti della Questura e dei Commissariati della Provincia, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, sono stati impegnati nell’ambito dell’operazione d’alto impatto denominata “Estate Sicura”.

Obbiettivo dell’operazione è quello di intensificare i controlli in occasione delle ferie estive durante le quali le città si svuotano, lasciando campo libero ai criminali dediti ai furti nelle abitazioni.

Per il buon esito dell’operazione sono state impegnate 25 pattuglie e 75 agenti, sono stati controllati 3010 veicoli e 311 soggetti: di questi ultimi, 79 erano stranieri e 66 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre oggetto di contravvenzione 10 automobilisti ed è stata sequestrata un’autovettura.

Gli uomini delle Volanti, ieri pomeriggio, domenica hanno, inoltre, denunciato un nigeriano per detenzione di.35 grammi di marijuana già divisa in 25 involucri pronti per lo spaccio. G.N. di 22 anni regolare sul territorio nazionale, ma residente a Como, non è passato inosservato all’occhio attento degli agenti che, dopo averlo identificato, lo hanno perquisito rinvenendo, nel marsupio da lui indossato, la sostanza stupefacente. L’uomo è stato pertanto denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Per lui è stata avviata la procedura per la notifica del Foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno in questa città.

L’incremento dei controlli in città, possibili grazie al grande senso di responsabilità e disponibilità dei poliziotti della Questura, continueranno per tutta l’estate.

#ESSERCISEMPRE