7 film per il cinema d’estate: si parte con Grease

Quello con il cinema all’aperto del mercoledì è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Busto Arsizio. E così a Villa Calcaterra tutto è pronto per riaccendere dal 18 luglio il proiettore e accompagnare le sere d’estate con una selezione di grandi film.

Sette gli appuntamenti in calendario, tutti ad ingresso libero, con una selezione di film che tocca generi diversi per accontentare tutti gli spettatori: si spazia dalla commedia al giallo, dal cartoon per bambini al film drammatico con «un palinsesto che mescola mondi diversi –spiega Paolo Castelli– per ampliare il pubblico e raggiungere magari anche chi non va abitualmente in sala». Ecco dunque l’elenco dei film che saranno proiettati.

18 Luglio – Grease di Randal Kleiser 25 Luglio – Mr Ove di Hannes Holm 1 Agosto – Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani 8 Agosto – The Post di Steven Spielberg 15 Agosto – Paddington 2 di Paul King 22 Agosto – La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi 29 Agosto – Coco di Lee Unkrich

Una programmazione che quindi mostra come «La ‘macchina’ del ‘Sistema cinema’ a Busto è in funzione costantemente, tutto l’anno – sottolinea l’Assessore alla cultura Manuela Maffioli – e, con il programma estivo delle proiezioni a Villa Calcaterra, segna il rinnovo di un appuntamento tradizionale molto atteso dal pubblico della città e anche di fuori città». La responsabile della cultura di Palazzo Gilardoni sottolinea quindi come «si tratta come sempre di pellicole di qualità, elemento a cui non si deroga mai, grazie alla professionalità che contraddistingue tutti gli ‘attori’ del ‘Sistema’: Istituto Antonioni, BA Film Factory, Sguardi d’Essai e BA Film Commission. Un’offerta in piena sintonia con la più generale programmazione culturale dell’Amministrazione comunale, che cerca di mettere sempre la qualità al primo posto, rispondendo a una domanda di cultura che è sempre più forte».

Una cultura che sarà molto pop, a partire proprio dalla serata inaugurale. In occasione dei 40 anni dall’uscita verrà infatti proiettato Grease, il musical cult interpretato da John Travolta e Olivia Newton John, e la serata sarà caratterizzata da un’atmosfera anni ’50, con possibilità di accomodarsi direttamente con coperte sul prato del parco.

In questo senso «sono lieto di dare l’avvio a una manifestazione che farà vivere l’Istituto Antonioni e il BA Film Festival tutto l’anno –il commento di Alessandro Munari, presidente del BA Film festival e dell’Istituto Antonioni-. La rassegna di cinema estivo vuole aiutare a formare un pubblico preparato, creare uno strato di amanti del cinema, che è poi quello che a tutti i nostri ospiti piace durante il Baff».