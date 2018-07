La liuc fa il punto della ripresa della manifattura lombarda

Martedì 17 luglio, alle ore 17 (in Auditorium), sarà presentata alla Liuc la ricerca su “Filiere e territori: competitività e performance dei sistemi produttivi lombardi” condotta dal Centro sullo Sviluppo dei territori e dei settori della Liuc Business School diretto dal professor Massimiliano Serati. (foto, da destra Serati e Venegoni)

Resilienza: parola magica che evoca la capacità di resistere ed adattarsi ai cambiamenti esterni portati da un forte shock. Tutti la richiamano, pochi riescono a metterla in pratica. A questo ristretto gruppo appartiene il sistema produttivo lombardo con le sue filiere, in particolare informatica e telecomunicazioni (ICT), chimica e meccanica: questi sono i “motori” della ripresa in Lombardia, capaci di mantenere elevata e perfino aumentare la propria competitività a cavallo della crisi economica.

L’analisi condotta conferma una Lombardia a tre velocità e una maggior competitività nelle filiere con un’alta propensione all’innovazione e all’esportazione, che impiegano tecnologie all’avanguardia e capitale umano di alto profilo.