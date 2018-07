94,5 milioni per potenziare le linee ferroviarie lombarde

Oltre 94,5 milioni di euro sono stati stanziati da Regione Lombardia per migliorare la rete ferroviaria e svolgere gli interventi di manutenzione straordinaria.

Saranno interessate le linee di Ferrovie Milano Nord, che ha da poco acquisito la gestione totale di Trenord. L’investimento è stato deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità pubblica Claudia Maria Terzi.

«Con questa delibera –ha spiegato Terzi- proseguiamo il percorso di grandi investimenti già iniziato, in particolare sulle linee di competenza diretta di FNM per renderle più sicure e per fare in modo che il servizio avvenga con maggior qualità e regolarità».

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi l’assessore ha dichiarato: «Oltre 31 milioni sono destinati a interventi di manutenzione straordinaria, rinnovamento degli armamenti, messa in sicurezza di sottostazioni elettriche, riqualificazione di sottopassi, lavori su fabbricati a disposizione dei viaggiatori, scale mobili e ascensori per migliorare l’accessibilità ai treni in particolare per diversamente abili e famiglie con bambini piccoli. Molti di questi interventi non saranno immediatamente visibili dagli utenti, ma sono necessari per evitare episodi gravi e meno gravi che comunque rendono difficile la vita dei cittadini».

Le ferrovie del Varesotto vedranno arrivare una parte dei fondi stanziati per il miglioramento della sicurezza. In particolare verrà consolidato il ponte ferroviario sul Ticino a Turbigo della linea Saronno-Novara grazie ad un investimento di 5 milioni di euro, la linea Saronno-Malnate potrà disporre di 5,67 milioni per il rinnovo dell’armamento, infine la parte alta della linea Saronno-Como otterrà altri 9 milioni di euro sempre per il rinnovo delle infrastrutture. Verrà inoltre stanziato un milione di euro per la messa in sicurezza dei passaggi a livello sulla linea Malnate-Olona.

Altri importanti investimenti interesseranno il potenziamento del nodo infrastrutturale di Milano Bovisa oltre che l’installazione di telecamere, il miglioramento della sicurezza e l’adeguamento degli impianti della linea Brescia-Iseo-Edolo.