AAA chitarra e basso cercansi per la band del Villaggio SOS

Ogni giovedì, al Villaggio di Morosolo, l’aria vibra e palpita – letteralmente – grazie ai suoni, alle risate, all’energia positiva che scorrono durante il Music Lab, il laboratorio di espressione creativa e musicale voluto dall’equipe psico pedagogica della Cooperativa, “capitanata” dalla Direttrice Daniela Lagonia.

«Il laboratorio di musica – ci spiega Lagonia – è un mezzo efficace e potente di auto-espressione. Attraverso un percorso studiato ad hoc per loro, ragazze e ragazzi potranno trovare sollievo da emozioni eccessive, traumi o crisi, scoprire aspetti segreti di arricchire la vita quotidiana e realizzare un cambiamento personale piccolo o grande che sia. E non solo: facilitando il collegamento tra il “dentro e fuori” di noi (pensieri, sentimenti e percezioni, con la realtà esterna e le esperienze della vita) si potrà assistere al risveglio di interessi e passioni, che potranno dare indicazioni su future attitudini e talenti professionali».

Oggi sono coinvolti nel Music Lab una dozzina di giovani – sia maschi che femmine – e a supporto di ciò che è già previsto dal progetto, sarebbero necessari anche strumenti musicali più importanti di quelli disponibili, quelli – per intenderci – che per poterli avere non bastano i soldi dati dallo sponsor: una chitarra e un basso elettrici (con relativi amplificatori).

Il “Music Lab” è un progetto ideato dal Maestro Giuseppe Boron che ha assunto l’incarico per conto della CGSM – Cooperativa Gruppo Studio Musica popolare. «Abbiamo iniziato due mesi fa con semplici esercizi ritmici e già stiamo suonando insieme. Impareremo tutto della musica, sotto tutti gli aspetti: ritmici, melodici e armonici, e lo faremo semplicemente facendola. Inizialmente abbiamo imparato a tenere il tempo, ora già utilizziamo piccole percussioni, cantiamo e battiamo le mani contemporaneamente. Con l’aiuto di valenti musicisti introdurremo i ragazzi alla conoscenza di altri strumenti musicali: la fisarmonica, la chitarra, il sassofono. Stiamo già provando a scrivere testi su basi ritmiche, e la cosa ci sta riuscendo molto bene».

Dal Villaggio di Morosolo lanciano quindi un appello: se avete in casa una chitarra elettrica o un basso (sempre elettrico) e che non usate più, perché non donarli? Basta mandare una foto degli strumenti e qualche informazione tecnica all’indirizzo e-mail comeaiutarci@villaggiososmorosolo.it per essere poi ricontattati in merito.

Il Music Lab fa parte di un nuovo e ampio programma studiato per rafforzare capacità espressive e di socializzazione dei giovani ospiti che presentano livelli diversi di difficoltà, dovute al loro percorso di crescita e di sviluppo. Il programma psico pedagogico che riguarda i Laboratori prevede – oltre a quelli dedicati alla musica – anche incontri di Arteterapia, Drammaterapia, Orticoltura e Gruppi di Lettura.