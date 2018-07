Abuso d’ufficio, Marco Magrini rinviato a giudizio

Il giudice per l’udienza preliminare di Varese ha rinviato a giudizio Marco Magrini, attuale vice presidente della Provincia, contestandogli il reato di abuso d’ufficio nel periodo in cui era a capo della Comunità Montana Valli del Verbano in qualità di presidente.

Con lui dovranno rispondere dello stesso reato anche due assessori e altrettanti dipendenti dell’ente.

I fatti si riferiscono alla contestazione per una delibera assunta nei riguardi di una società partecipata.

L’ipotesi è dunque quella dell’abuso d’ufficio di cui ora il tribunale di Varese dovrà celebrare un processo in autunno per verificare la liceità o meno del comportamento assunto dagli amministratori.

La Comunità Montana Valli del Verbano si costituirà parte civile nel processo.