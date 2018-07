Accolta la domanda, il Varese può essere ripescato

Il Varese e la Serie D sono più vicini.

Oggi, venerdì 13 luglio, la Co.Vi.So.D ha dato parere positivo alla domanda di ammissioni per le società non aventi diritto presentata dalla società biancorossa. In soldoni: il Varese può essere ripescato.

Intendiamoci, il ripescaggio è ben altra cosa e non scontata, ma il fatto che la commissione di valutazione si sia espressa in maniera positiva è un ottimo viatico.

Questo il comunicato: