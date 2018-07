Accordo fatto: nessun licenziamento in Fedex

Non ci sarà nessun licenziamento. Si è concluso nel miglior modo il lungo braccio di ferro tra FedEx e sindacati sulla riorganizzazione aziendale che avrebbe causato 361 licenziamenti. La notizia si è diffusa in serata dopo una trattativa ad oltranza al Ministero del Lavoro a Roma.

«Sono scongiurati i licenziamenti e fermati i trasferimenti per tutti gli addetti e le addette, attraverso ricollocazioni all’interno del perimetro aziendale e nelle stesse aree a partire dalla Lombardia, dal Piemonte e nel Mezzogiorno ed esodi volontari incentivati» affermano Giulia Guida, segretaria nazionale della Filt Cgil, e Antonio Pepe della Filt Cgil in un’intervista alla Adnkronos. L’accordo raggiunto prevede anche paletti stringenti come il divieto di subappalto e il rispetto pieno del contratto nazionale Logistica Trasporto, Merci e Spedizione.

Sventati i licenziamenti ora ci saranno nuovi incontri tra l’azienda e le rappresentanze dei lavoratori per arrivare ad una riorganizzazione aziendale prevista entro aprile 2019.

La mobilitazione dei lavoratori di FedEx aveva coinvolto in misura massiccia anche Malpensa per le motivazioni spiegate in questa intervista.

TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA