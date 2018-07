“Acrobatic Rock Night”, lo spettacolo è in scene al Belvedere

“Acrobatic Rock Night”. E’ questo il titolo della serata in programma per sabato 28 luglio, a partire dalle 19.30, al Belvedere di Azzate (piazza Ghiringhelli) e che vedrà come protagonisti il cantautore varesino Lorenzo Bertocchini e

l’acrobata monzese Diana D’Antino.

Il primo propone un set acustico con una selezione dei brani originali inclusi nei suoi album e alcune indimenticabili canzoni di artisti quali Bob Dylan, Cat Stevens, Eric Clapton, Leonard Cohen e Bruce Springsteen; la seconda si esibisce sulle note della musica di Bertocchini alternando figure di grande eleganza all’interno di una sfera trasparente a evoluzioni di contorsionismo e acrobazia dinamica.

Diana D’Antino, con le sue performance di cerchio e tessuto aereo, ha lavorato per importanti eventi in Italia e all’estero, spettacoli in teatro, festival e altri tipi di eventi. Ma è il suo nuovo spettacolo, in cui è racchiusa all’interno di una sfera, che sta suscitando particolare interesse per tutta la magia e la poesia che riesce a creare. All’età di 6 anni ha iniziato lo studio della danza classica e dopo aver frequentato importanti scuole di danza si è perfezionata al Molinari Art Center (Roma), allo stage con Davis Robertson, alla Joffrey Ballet School (New York) e allo Stage Bolshoi Ballet Academy Winter Intensive (Mosca). La sua formazione come acrobata aerea ha avuto luogo presso la Scuola Nazionale di Liana Orfei (Roma), il Circo Dei Sogni di Paride Orfei, il Gravity Circus Center (Londra), la Scuola di Circo FLIC (Torino) e la Scuola di Circo Vertigo (Torino). Si è successivamente specializzata nel cerchio aereo grazie a stage intensivi e corsi presso Gravity Circus Center (Londra) e FLIC (Torino). Oggi Diana D’Antino è anche ballerina, coreografa, insegnante di danza classica e moderna, insegnante di discipline acrobatiche e aeree (cerchio, tessuto, trapezio, contorsion) e allenatrice di acrogym.

Lorenzo Bertocchini è un’autentica “macchina da concerti”. Figura storica della scena indie italiana, ha un sound sempre in bilico tra folk-rock, country, rockabilly e blues, ed ha suonato ovunque in Europa e negli Stati Uniti. Sei sono i cd al suo attivo: cinque con brani originali e uno con canzoni di Bruce Springsteen, artista con il quale ha condiviso il palco qualche anno fa, nel New Jersey. Artista eclettico (nella stessa settimana lo potete trovare sul palco con il suo “padrino musicale” Elliott Murphy, in duo con l’ex cestista newyorkese Charlie Yelverton, a duettare con il cantautore inglese John Casey, a guidare la sua band di sempre, The Apple Pirates, o – come in questo caso- a sperimentare nuove speciali collaborazioni con altri tipi di arte), il live è senza dubbio la sua dimensione preferita e Bertocchini dà sempre il massimo per far divertire chiunque ci sia ad ascoltarlo.

Durante la serata saranno presenti i due food truck L’Apetit e Blend4, oltre a diverse associazioni come la Fondazione Felicita Morandi (con uno stand informativo) e Soroptimist Varese.