Acsm-Agam, eletto il nuovo consiglio di amministrazione

L’assemblea dei soci ha inoltre provveduto a nominare in funzione di presidente Paolo Busnelli ed in funzione di vice presidente Marco Rezzonico e Marco Canzi. Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Si è riunita oggi, 3 luglio 2018 a Monza, l’Assemblea degli Azionisti di Acsm-Agam S.p.A., la società in cui è fusa Aspem A2A, presieduta da Giovanni Orsenigo.

Erano presenti, portatori in proprio o per delega, 40 azionisti titolari di n. 63.715.065 azioni, rappresentative del 83,15% del capitale sociale. L’assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

Si tratta di Paolo Giuseppe Busnelli, Marco Rezzonico, Marco Canzi, Annamaria Arcudi, Maria Ester Benigni, Chiara Cogliati, Andrea Crenna, Alessandra Ferrari, Fausto Gusmeroli, Fulvio Roncari, Paolo Soldani, Paola Musile Tanzi, Tommaso Nizzi.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.