Addio ai pini del cimitero: sono iniziati i lavori sul piazzale

Sono iniziati oggi a Induno Olona i lavori per la sistemazione del piazzale del cimitero.

Prima operazione l’abbattimento dei pini marittimi piantati più di 30 anni fa, e cresciuti fino a smuovere l’asfalto con le radici.

«Il manto stradale del posteggio era ormai in condizioni critiche, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei passanti come più volte segnalatoci anche dai cittadini – spiega il sindaco Marco Cavallin in un lungo post su Facebook – La causa del dissesto erano le radici emergenti dei pini marittimi, piantumati più di trent’anni or sono. Chi decise per quel tipo di albero, fece un errore, poiché questa specie – non autoctona – oltre ad avere estese radici superficiali, non è “naturalmente” adatta al nostro clima: ad esempio in caso di neve c’è il rischio di improvviso cedimento dei rami, anche grossi».

Se inizialmente si era pensato di mantenere i pini, si è poi deciso per l’abbattimento e la loro sostituzione con un filare di cipressi una volta che il piazzale sarà sistemato.

«Lo sviluppo verticale del nuovo filare di alberi, leggermente spostato a destra guardando l’ingresso, consentirà tra l’altro di porre rimedio a un altro più fine ma non meno grave errore commesso trent’anni fa: quello di nascondere parzialmente la bella facciata del Maciachini, che nell’idea originaria del nostro grande architetto doveva viceversa affacciarsi sul paese e dal paese essere visibile, in un dialogo ideale tra “città dei vivi” e “città dei morti”».

Il destino dei pini marittimi aveva fatto parecchio discutere a Induno Olona, e per molti non sarà facile abituarsi alla loro assenza.