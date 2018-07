Addio al cavalier Mario Merlo

È mancato mercoledì sera, 11 luglio, l’ex Presidente dell’Istituto Vigilanza Notturna Gallarate, il Cavalier Mario Merlo.

Lo ha annunciato l’attuale presidente dell’IVNG, primogenito del Cavaliere, Angelo Merlo, che lo ha voluto ricordare così: «E’ stato un grande padre, un grande uomo, un grande lavoratore, un grande amico. Puntiglioso e tenace, ha sempre lavorato con grande passione, precisione e amore nel settore della sicurezza, divenendo uno dei più importanti esperti in materia fin dagli anni ’50. Non ha mai risparmiato energie nello svolgere il proprio lavoro, dedicandosi totalmente al rispetto di quei valori che erano alla base della sua vita privata e professionale. Rispettoso di tutti, dal primo all’ultimo, con un profondo attaccamento alle Istituzioni ed un alto senso civico; a testimonianza di questo gli ottimi rapporti da sempre avuti con le stesse e i riconoscimenti ottenuti dai vari corpi di Polizia nel corso degli anni. A nome di tutta la famiglia Merlo, ringrazio in anticipo tutti coloro che interverranno alle esequie e chi, in questo momento di dolore, ci ha mostrato il proprio affetto e la propria riconoscenza. Il modo migliore per ricordarlo oggi è quello di continuare a credere nei valori umani che lo hanno contraddistinto nella sua lunga carriera lavorativa, ma anche umana e personale: rispetto, amore per il prossimo e per il proprio lavoro».

La salma ora riposa presso Antica Tenuta iPola di Cremolino.

I funerali avranno luogo il giorno 13 luglio 2018 alle ore 14.00 nella Basilica di San Giovanni Battista a Busto Arsizio.