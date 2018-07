Addio Alba, si è spenta la mamma di Simone Longhini

«Vi chiedo scusa se nello scorso periodo non ho risposto a una chiamata o ho ritardato nel rispondere a un messaggio ma da oltre 2 anni stavo combattendo insieme a mia mamma una battaglia durissima contro il mesotelioma (il cosiddetto “tumore dell’amianto”). Questa notte lei è volata in cielo ma il suo sorriso e la forza che mi ha sempre dato non scompariranno mai dentro di me».

Queste sono le commoventi parole con cui Simone Longhini annuncia alle sue conoscenze di Facebook la fine della lotta della sua cara mamma Alba contro la malattia.

Anche la redazione di Varesenews fa le sue condoglianze al consigliere comunale varesino. Per chi volesse dare l’ultimo saluto alla signora Alba o sostenere i suoi cari, i funerali saranno sabato 28 alle 10.30 alla chiesa della Brunella a Varese.