Aerei, caselli, treni: un weekend di scioperi

Un weekend di scioperi praticamente ovunque: sulle ferrovie, sulle autostrade, nel settore aereo. Quindi: occhio alle fasce orarie interessate, nel fine settimana del 21-22 luglio.

Sciopero treni 21 e 22 luglio 2018

Dalle ore 21.00 di sabato 21 alle ore 21.00 di domenica 22 luglio 2018 è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolge il trasporto ferroviario e al quale potrebbe aderire sia il personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia quello appartenente a Trenord.

Sabato 21 luglio viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21.00 e che arrivano a destinazione entro le ore 22.00; essendo giornata festiva non ci sono treni garantiti.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”. Sono previsti autobus no stop per l’eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Bellinzona.

Sono invece garantiti i treni Eurocity da/per Vienna e Monaco curati da Trenord: EN236 [Venezia SL 20.57 – Wien Hauptbahnhof 7.51]; EN237 [Wien Wien Hauptbahnhof 20.56 – Venezia SL 8.24]; EC84 [Bologna Centrale 11.52 – Munchen Hbf. 18.21]; EC85 [Munchen Hbf. 9.38 – Bologna Centrale 16.20]

Sciopero aerei 21 e 22 luglio 2018

Dal treno all’aereo, anche qui sono previsti problemi: sempre sabato 21 è previsto uno sciopero dei controllori di volo e di tutto il personale di Enav indetto da tutte le sigle sindacali. Protestano anche i dipendenti Enav degli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano, Venezia, Padova, Cagliari, Catania, Palermo e Lamezia Terme. Lo sciopero riguarda anche le compagnie aeree Vueling e Blue Panorama (quest’ultima basata a Malpensa: la protesta riguarda il personale navigante, piloti e assistenti di volo).

Sciopero autostrada 22 luglio 2018

Infine, non potevano mancare anche le autostrade: lo sciopero, nazionale, è indetto per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 luglio per tutto il personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno indetto la protesta “a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici”. Lo sciopero interesserà il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità e sarà articolato in tre fasce: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23 (quindi in sostanza: fino alla notte di domenica). Quindi: occhio alle code ai caselli.