Agenzia formativa: “Il problema dei dipendenti è solo a Varese”

«Invito i colleghi della Lega ad informarsi meglio prima di parlare di questioni che riguardano il destino lavorativo di diverse persone». Il riferimento del consigliere regionale PD Samuele Astuti è alle dichiarazioni apparse nei giorni scorsi sulla stampa riguardo l’Agenzia formativa della Provincia di Varese e il tema personale.

«La Provincia di Varese – spiega Astuti – con il trasferimento del personale ex-regionale alla sua azienda speciale “Agenzia formativa” sta attuando due normative, una nazionale e una regionale. Ricordo che la norma nazionale, negli anni scorsi, è stata rispettata da tutte le province lombarde tranne quella di Varese guidata dalla Lega».

Nel 2015 la nuova amministrazione provinciale si è quindi trovata a gestire una situazione in cui «l’ Agenzia formativa non aveva personale proprio se non quattro dipendenti assunti a seguito di sentenza del giudice del lavoro e poi lavoratori a tempo determinato – continua Astuti -. In due anni l’attuale Consiglio di amministrazione, con l’appoggio della Provincia , ha varato un piano di assunzione di settanta dipendenti, soprattutto docenti. Sta lavorando da tempo per inserire, con un accordo sindacale, nel proprio organico i dipendenti ex-regionali e provinciali mantenendo intatti i loro diritti».

Un percorso sicuramente lungo che risente anche delle «difficoltà economiche causate a tutte le agenzie formative dai recenti interventi regionali che hanno diminuito drasticamente le risorse finanziarie messe a disposizione del sistema pubblico di formazione professionale in Lombardia».

«Se vorranno discuterne insieme in Commissione attività produttive – conclude Astuti – noi siamo disponibili a collaborare per migliorare i servizi delle agenzie formative, ma si eviti la propaganda quando si parla di posti di lavoro e formazione dei nostri ragazzi».