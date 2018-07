Aggredisce agente in stazione, condannato a otto mesi

Un cittadino nigeriano è stato arrestato e condannato a 8 mesi dopo che ha reagito violentemente al controllo della polizia.

È avvenuto alla stazione di Gallarate: quattro cittadini nigeriani sono stati visti dagli agenti della Polfer mentre nascondevano dello stupefacente in un parcheggio riservato al personale Fs.

Durante i controlli di rito all’interno degli Uffici Polfer, uno dei fermati ha colpito un agente e da questo è scaturita una colluttazione, terminata poi con l’arresto del soggetto. A seguito di perquisizione personale, uno dei soggetti è stato trovato in possesso di 6,219 grammi di marijuana suddivisa in tre involucri di cellophane. Il cittadino nigeriano arrestato è stato processato il giorno successivo ed è stato condannato a 8 mesi di reclusione.

La Polizia Ferroviaria ha identificato, nel corso dei controlli dei giorni scorsi, 1704 persone, di queste 702 sono stranieri, di cui dieci irregolari. Sul territorio sono stati 321 i treni scortati, 3 le persone arrestate, 60 quelle denunciate a piede libero e 25 le contravvenzioni elevate ai sensi del d.p.r. 753/80

La settimana si è conclusa con due servizi straordinari, uno finalizzato alla prevenzione e controllo del territorio, l’altro al contrasto dello smaltimento illecito dei rifiuti che ha visto elevate sanzioni a quattro ditte per l’inosservanza della normativa sui reati ambientali.