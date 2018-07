Agosto con l’Auser al Museo del Tessile

Dal 2 al 26 agosto il Museo del Tessile sarà il centro di gravità di tutti gli anziani della città che non andranno in vacanza. Torna, come tutti gli anni, E…state insieme a noi, tre settimane di attività (musica, balli, giochi) organizzate da Auser all’interno della struttura di via Volta.

Tra le varie attività proposte c’è anche il pranzo di Ferragosto per il quale è necessario prenotarsi.

Qui il programma completo di E…state con noi