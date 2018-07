Agricoltura, premiati i mirtilli “made in Varese”

Uno dei sei premi regionali per l’innovazione in agricoltura – quello per la categoria “Fare Rete” – arriva in provincia di Varese.

Più precisamente a Vergiate, dove Enrico Montonati conduce con i suoi fratelli l’azienda agricola “A poc a poc” specializzata nella produzione di mirtilli. Mirtilli “di gusto e bellezza”, dato che con gli stessi, per iniziativa dei giovani fratelli-imprenditori, vengono prodotti cosmetici e creme per la cura del corpo.

Diverse le storie di successo illustrate questa mattina durante la premiazione nella sala conferenze di Palazzo Reale nel capoluogo lombardo, alla presenza di giovani agricoltori provenienti da tutte le province della regione.

“Sono progetti che nascono grazie all’estro delle nuove generazioni di agricoltori – spiega Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese – che testimoniano la loro inventiva e la loro capacità di adeguarsi alle esigenze dei consumatori e del mercato”.

Oltre a Montonati, i premiati 2018 della Lombardia sono: Ettore Toso dell’Azienda agricola Mulino Tibis di Rodero (Como) per la categoria Impresa 3.Terra; Giovanni Mazzucotelli del vivaio Res Naturae di Introbio (Lecco) per la categoria Creatività; Davide Lazzari della società agricola Lazzari di Capriano del Colle (Brescia) per la categoria Sostenibilità; Davide Nava dell’azienda agricola Nava di Roncello (Monza Brianza) per la categoria Campagna Amica; Enrico Gotti della Oikos Cooperativa Sociale di Villa d’Almè (Bergamo) per la categoria Noi per il sociale.

Il “mestiere della terra” – spiega Coldiretti Varese – è oggi considerato una nuova opportunità per i giovani generazioni che hanno voglia di fare e costruire. Secondo un recente sondaggio Coldiretti/Ixè, il 57% degli intervistati oggi preferirebbe gestire un agriturismo piuttosto che un lavoro in una multinazionale (18%) o l’impiegato in banca (18%): una realtà tangibile anche in provincia di Varese, dove sono molti i giovani che si impegnano nell’avviare una nuova impresa agricola. “Per questo – conclude Fiori – vanno incoraggiati e, allo stesso tempo, va tutelata la disponibilità di spazio e suolo agricolo, in un territorio come quello della provincia prealpina dove la crescente e incessante cementificazione è un problema tangibile”.

Categoria Fare Rete

I mirtilli della bellezza

Enrico Montonati – Azienda agricola A poc a poc, Vergiate (Varese)

Dalla natura un aiuto per pelli sensibili e delicate: per questo nasce la linea di prodotti di agrocosmesi a base di mirtilli proposta da Enrico Montonati, 29 anni, titolare dell’azienda agricola A poc a poc di Vergiate (Varese). “Questi piccoli frutti – spiega – sono ricchi di vitamine e polifenoli che agiscono come vaso protettori e normalizzano la fragilità dei capillari. Inoltre, hanno proprietà antiossidanti e migliorano la sintesi delle fibre di collagene, diventando così un rimedio anti-age naturale”. Latte detergente, gel corpo, crema viso e siero viso sono i prodotti di questa linea di bellezza che Enrico realizza grazie alla collaborazione con un laboratorio di cosmetica naturale. “Nelle nostre creme e nei nostri gel – racconta Enrico – non ci sono prodotti di sintesi”. Oltre ai cosmetici, l’azienda di Vergiate produce anche succhi di frutta e marmellate di mirtilli senza l’aggiunta di zuccheri, coloranti e conservanti. “La nostra è un’impresa agricola di prima generazione – conclude Montonati – che ha deciso di dedicarsi alla coltivazione dei mirtilli per recuperare una tradizione del nostro territorio, proponendo però prodotti nuovi”.