Ai Venerdì bianchi la festa per i 60 anni della città

La città di Tradate compie sessant’anni: il 28 gennaio 1958 al Comune di Tradate, infatti, fu concesso il titolo di città grazie ad un decreto dell’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Tante sono le iniziative che si sono susseguite da gennaio ad oggi, e tante altre proseguiranno nei prossimi mesi, per festeggiare questa importante ricorrenza. Nei festeggiamenti rientrerà anche la quinta serata degli ormai consolidati Venerdì Bianchi cittadini: il 13 luglio, dalle 20.00, la città si animerà con i consueti e sempre molto apprezzati spettacoli e concerti: sette gruppi musicali si esibiranno in diversi punti strategici della via principale, chiusa per l’occasione al traffico automobilistico. Non mancheranno, come sempre, i momenti ludici dedicati ai più piccoli con laboratori e animazione itinerante, e una proposta enogastronomica varia e gustosa! Numerose anche le iniziative proposte da singoli commercianti come, ad esempio, il Karaoke presso la Pasticceria del Corso – Nicora in Corso Matteotti, il concerto di pianoforte presso Cialda e Bevi in Corso Bernacchi o le consulenze d’immagine gratuite che si terranno presso La Volpe Innamorata di via Crocifisso.

L’evento centrale della manifestazione, organizzato dal Comune di Tradate, si concentrerà nella piazza principale con il concerto-spettacolo “Camminando lungo il mare – Tour 2018” di FRANCESCO PELLICINI & I DELFINI D’ACQUA DOLCE, inserito nel “Festival del Teatro e della Comicità del Lago Maggiore-Terre Insubri – Città di Luino 2018”. Lo spettacolo, GRATUITO, avrà inizio alle ore 21.00.

Francesco Pellicini, noto attore, comico e musicista, e la sua band affondano le proprie radici nel genere comico del cabaret musicale ispirato ai mitici Gufi milanesi: le canzoni “a cavallo tra la canzone d’autore e la canzone comica”, come recita il sito internet di Pellicini (www.francescopellicini.it), sono infatti intervallate da gags brevi, riflessioni, poesia, ascolto, risata, improvvisazione. Divertente e scanzonato, moderno seppur portatore di una tradizione musicale e teatrale importante e tutta da riscoprire, lo spettacolo saprà coinvolgere tutti, dai più grandi ai più piccoli, in momenti di grande ilarità perfetti per trascorrere una serata estiva all’aperto!

Giunti al quinto appuntamento per questo 2018, i Venerdì Bianchi continuano a stupire e a crescere con proposte sempre diverse e curiose. Alla serata prenderanno parte anche commercianti e ristoratori non appartenenti al centro storico tradatese ma al territorio cittadino nel suo complesso: sarà questo un ulteriore modo per unificare la città e per accogliere al meglio i visitatori che decideranno di trascorrere qualche ora a Tradate, mostrando loro un’offerta ampia e diffusa, in grado di accontentare ogni gusto e soddisfare appieno ogni necessità. L’appuntamento è quindi per venerdì 13 luglio, dalle ore 20.00, nel centro storico di Tradate!