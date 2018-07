Aime presenta la filiera delle costruzioni

Presentata presso la sede di Aime la filiera delle costruzioni alla presenza del suo ideatore, Massimo Almasio, del presidente di Aime Armando De Falco e del segretario generale Gianni Lucchina.

Le imprese aderenti alla filiera delle costruzioni, secondo i vertici di Aime, avranno così l’opportunità di di intercettare nuovi mercati e partecipare alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali e delle costruzioni, anche attraverso la costituzione di un’Ati (associazione temporanea di impresa). «Questo approccio – spiegano i dirigenti di Aime – consentirebbe anche alle Pmi del territorio di competere con i colossi nazionali che, per la loro dimensione, hanno le competenze e la capacità organizzativa ed economica di conquistare nuovi mercati tra cui quello pubblico».

La filiera delle costruzioni oltre a essere il riferimento per le imprese aderenti per tutti i servizi, sarà l’interlocutore propositivo con tutte le istituzioni pubbliche competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale e utilizzerà tutte le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo dell’impresa legata alle costruzioni. Promuoverà infine l’aggregazione delle imprese riconducibili alla filiera quale strumento fondante della filiera stessa.