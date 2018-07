Al Belvedere una serata con Dorotea Mele

«Lavoro da una vita, e da una vita non mi considera nessuno. Poi arriva una pubblicità e tutti mi chiamano, come fossi comparsa dal nulla», aveva dichiarato Dorotea Mele qualche anno fa durante un’intervista a Varesenews.

L’insegnate di canto e cantante professionista di Malnate era diventata famosa per aver girato uno spot pubblicitario per Calzedonia, tanto da essere riconosciuta da diversi clienti all’interno di negozi e centri commerciali.

Venerdì 13 luglio alle ore 19,00 la cantante si esibirà al Belvedere di Azzate. Durante la serata si potranno gustare aperitivi, pizze e degustare vini di pregio, mentre Dorotea canterà accompagnata dal piano del maestro Alessio Penzo.

Un evento organizzato da un gruppo di commercianti del paese; una collaborazione che sta cominciando a dare i suoi frutti. Ad intrattenere “gli ospiti” con buon cibo , cocktail e vino L’Apetit, Blend 4 e Torretta Pizza.

La festa affacciata sul bel panorama del Lago di Varese è organizzata dalla Pro Loco di Azzate col patrocinio del comune di Azzate.