Al cinema all’aperto con i bambini d’Estate

Anche quest’anno la 31^edizione di Esterno Notte dedica delle proiezioni alle famiglie con bambini. Un’occasione per sperimentare il piacere di guardare un film insieme, genitori e figli ma anche amici, in quel contesto particolare che sono le arene all’aperto nelle sere d’estate.

Il primo appuntamento è per venerdì 6 luglio alle ore 21.30 con “Wonder”, film del regista Stephen Chbosky con Julia Roberts, che ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar. Wonder nasce come film per bambini in età scolare, ma è davvero un film per tutti. Una favola gentile sulla differenza. Quella del piccolo Auggie, nato con una rara malattia, alle prese con il suo debutto in società: l’inserimento nel difficile mondo della scuola. Come sarà accettato da compagni e insegnanti? Una storia di coraggio e amicizia tra bulli e difficoltà della diversità, tra la voglia di negarla e la semplicità di riconoscerla, accettarla e abbracciarla.

Il film sarà proiettato alle 21.30 nel cortile di Villa Castelbarco-Albani , il palazzo Comunale di Casciago (all’interno del salone consiliare in caso di pioggia ). Il sito è accessibile ai disabili, non è disponibile alcun servizio bar e il parcheggio nelle aree limitrofe è gratuito. Wonder sarà proiettato in replica anche sabato 21 luglio a Gazzada a Villa De Strens (parcheggio gratuito, niente bar)

Altro film per famiglie in calendario è “Puddington 2”, di Paul King, basato sulle avventure letterarie dell’orsetto omonimo scritte da Michael Bond. Il film ha ottenuto 3 candidature a BAFTA e trascina grandi e piccini n un’avventura che è un’esperienza visiva Pop up. Il film sarà proiettato venerdì 13 luglio alle 21.30 alla Casa Reale di Clivio, oggi sede della biblioteca comunale e del centro ricreativo per anziani. Un evento speciale a ingresso completamente gratuito per grandi e piccini.

Doppia proiezione in programma per “Coco”, l’ultimo capolavoro della “Pixar”, vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe. Un’avventura travolgente tra il mondo dei vivi e quello dei morti seguendo un amore grande, quello per la musica, che porta a stravolgere le tradizioni. L’animazione sarà proiettata lunedì 16 luglio nella sede del Palazzo comunale di Besozzo alle ore 21.30 (sotto al portico in caso di pioggia) e in replica domenica 5 agosto al Parco Butti di Viggiù allo ore 21.15 (nel salone della Soms di piazza Artisti in caso di pioggia.

Ultimo appuntamento “in famiglia” di Esterno Notte 2018 è per venerdì 17 agosto ai Giardini estensi di Varese con “Peter Rabbit” di Will Gluck ispirato agli acquarelli di Beatrix Potter, con i suoi paesaggi tenui del countryshire abitati da graziosi animali antropomorfe che nel film però si scatenano per dar vita ad un irriverente e grintosa commedia contemporanea.

L’ingresso alla proiezione, se non diversamente specificato, costa 6euro, ridotto 4,50 euro. 3 euro per soci e bambini e ragazzi under 25. Per maggiori informazioni consultare il sito di Filmstudio90