Al cinema tra Dio, Bin Laden e otto super woman

Io, Dio e Bin Laden uscirà nei cinema italiani mercoledì 25 luglio. Il film racconta la storia vera di Gary Faulkner (Nicolas Cage), ex galeotto ora disoccupato che, armato solamente di una spada acquistata per corrispondenza, andò in Pakistan ben 11 volte con lo scopo di catturare Osama Bin Laden ed assicurarlo alla giustizia, convinto che gli fosse stato ordinato nientemeno che da Dio.

Durante i suoi viaggi incontrerà personaggi stravaganti: i vecchi amici del Colorado, quelli nuovi del Pakistan, i nemici della CIA e persino Dio stesso (Russell Brand) ed Osama Bin Laden (Amer Chadha-Patel). La sua missione folle trasformerà Gary da homeless senza speranza ad eroe conosciuto in tutto il mondo.

Le ultime 24 ore, al cinema da mercoledì 25, racconta una storia fantascientifica. In seguito ad un intervento sperimentale, che permette di resuscitare i morti per un giorno, il killer Travis Conrad (Ethan Hawke) si ritrova in ospedale con un timer al braccio. Nelle 24 ore a sua disposizione, dovrà collaborare con la spia che lo ha ucciso, vendicarsi dell’organizzazione criminale che gli ha portato via la sua famiglia e cercare perdono per i suoi numerosi peccati…

A metà strada fra sequel e spin-off della celeberrima trilogia di Steven Soderbergh, Ocean’s 8 uscirà al cinema giovedì 26 luglio. Sandra Bullock è Debbie Ocean, sorella di Danny e a capo di una banda di truffatrici che stanno organizzando il colpo della vita in occasione del Met Gala di New York, uno degli eventi pi+ esclusivi della Grande Mela organizzato da Anna Wintour. Lou (Cate Blanchett), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Tammy (Sarah Paulson) e Constance (Awkwafina) tenteranno la rapina del secolo, senza mai perdere d’occhio in particolare un curatore d’arte (Richard Armitage), un broker assicurativo (James Corden) e l’ex fidanzato di Debbie (Damian Lewis). Accanto alle ragazze non possono mancare due membri della squadra originale, Linus Caldwell (Matt Damon) e Saul Bloom (Carl Reiner).