Al cinema, le uscite dell’11 luglio

12 Soldiers, il film diretto da Nicolai Fuglsig e tratto dal libro di Doug Stanton “Horse Soldiers”, racconta la storia ancora poco nota della prima squadra di soldati americani inviata in Afghanistan all’indomani dell’11 settembre. Settembre 2001: 12 uomini, tutti paramilitari appartenenti alla CIA, partono volontari per l’Afghanistan pochi giorni dopo gli attentati terroristici che sconvolsero l’America e il mondo intero. L’unità speciale Alpha 595, ai comandi del Capitano Mitch Nelson (Chris Hemsworth), ha la missione di fornire supporto ai gruppi di ribelli locali che si oppongono ai talebani, in una delle zone più pericolose del pianeta.

Chiudi gli occhi – All I see is you uscirà al cinema mercoledì 11 luglio. Gina (Blake Lively), diventata non vedente in seguito a una malattia, dipende completamente dal marito James (Jason Clarke), che si occupa di lei amorevolmente. Quando finalmente si concretizza la possibilità di un rivoluzionario intervento chirurgico risolutivo, la vita di Gina cambia in maniera inquietante: ora vede la realtà con i propri occhi e scopre terribili segreti riguardo il consorte e il suo matrimonio.

Luis e gli alieni è un simpatico film d’animazione, nelle sale italiane dall’ 11 luglio.

Luis è un adolescente timido e spesso vittima di atti di bullismo. Il padre, celebre ufologo, non si accorge della situazione, ma grazie all’intercessione del Preside il ragazzino viene trasferito in un’altra scuola. Il vero cambiamento arriverà però con l’arrivo di tre alieni maldestri, Mog, Nag e Wabo, giunti sulla Terra con l’obiettivo di acquistare un materassino massaggiante visto in una televendita via cavo. Atterrati per errore nel giardino della casa di Luis, i tre ospiti improvvisi faranno ben subito amicizia e si aiuteranno a vicenda a risolvere i rispettivi problemi.