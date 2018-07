Al Museo della Collegiata un’estate tutta da giocare

Nessuna chiusura per ferie e nuove attività: sarà aperto per tutta l’estate il Museo della Collegiata di Castiglione Olona che anche nel mese di agosto sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13 e dalle 15 alle 18, compresa la giornata di Ferragosto.

Il Museo continuerà inoltre le sue attività, dedicando una speciale attenzione alle famiglie.

Tutti i martedì di agosto (7, 14, 21, 28 agosto) il Museo si aprirà ai bambini con un originale racconto: “Rotolando arriva il signor Tond”, che farà un giro in Collegiata, in Battistero e in Museo, e lì incontrerà nuovi amici, tutti rotondetti come lui: cerchi di pietra, occhi di luce, dischi d’oro e buchi color arcobaleno. Alla fine del percorso è previsto un breve laboratorio.

La storia “Un cerchio di amici per il signor Tond”, a cura di Laura Marazzi, è per bambini da 5 a 10 anni, ma sono benvenuti anche fratelli e sorelle più grandi e più piccoli. È obbligatoria la prenotazione a didattica@museocollegiata.it oppure il giorno stesso al numero 0331 858903. Sono previsti due appuntamenti giornalieri (10.30 e 15.30), ma il percorso può essere ripetuto su richiesta in altri giorni e orari (da martedì a venerdì).

L’attività (1 ora e mezza) è compresa nel costo del biglietto (bambini 4 €; adulti 6 €; famiglia 16 €). Gli adulti accompagnatori possono approfittare per visitare in tranquillità tutto il complesso della Collegiata, ma è anche consentito seguire i propri bambini nel percorso.

Per tutta l’estate continua la promozione per gli oratori estivi (ww.perglioratori.it): fino a settembre ai gruppi oratoriani è offerto l’ingresso al costo agevolato di 3 €, con visita guidata compresa nel prezzo.

In occasione di S. Lorenzo, uno dei santi titolari della Collegiata, venerdì 10 agosto verrà celebrata in Collegiata una Messa (ore 21), tra le tante opere d’arte in cui il martire è raffigurato, a partire dalle scene con la sua vita attribuite al fiorentino Paolo Schiavo e al senese Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta.