Al Ratti l’anteprima di “Voice from the stone”

Evento speciale al Cinema Sala Ratti di Legnano giovedì 26 luglio. Il cineforum infatti, vedrà la proiezione del film “Voice from the stone” di Eric D. Howell. Per l’occasione sarà presente Sivlio Raffo, l’autore del libro “La voce della pietra” da cui è tratto il film, che alle ore 21.30 farà una breve presentazione.

Accade di rado ai nostri giorni che un film di qualità riesca ad essere emotivamente coinvolgente, ed è difficile coniugare buon gusto e facile comunicazione. Voice from the Stone si propone questo intento, e ci riesce: nessun effetto “spettacolare” ma un uso raffinato e sapiente dello strumento fotografico, la ricostruzione di un mosaico paranormale ricco di sfumature contrastanti, una storia commovente tratta,con parecchie modifiche, da un romanzo che è stato definito un “thriller dell’anima” degno di Edgar Allan Poe e di Henry James. Emilia Clarke, la “Regina dei Draghi” adorata dalle migliaia di spettatori che da anni seguono “Games of Thrones” rivela doti di attrice drammatica di altissimo livello. Amy Lee, degli “Evanescence” ha composto appositamente per il film la colonna sonora: “Speak to me”. Un evento da non perdere, che permette tra l’altro di valutare i due diversi linguaggi della letteratura e del cinema.

CINEMA ALL’APERTO PRESSO IL CORTILE DELLA SALA RATTI

Corso Magenta 9, Legnano