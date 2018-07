Al Sasso Moro si mangia paella e fritto misto

Appuntamento per il 4 e il 5 agosto alla località Sasso Moro di Leggiuno. In entrambi i giorni sarà in funzione uno stand gastronomico, ricco di specialità.

Il programma andrà avanti anche nelle serate di martedì 7 agosto con la specialità della paella (su prenotazione) e giovedì 9 con li ricco piatto di gnocchi al sugo di lago e fritto di lago. La sagra si concluderà venerdì 10 agosto con il classico risotto con pesce di lago (su prenotazione). Per gli appassionati di canottaggio sedile fisso domenica 12 agosto ci saranno le gare dalle ore 9,30 a seguire per tutta la giornata. Per prenotazioni info@canottieriarolo.it.