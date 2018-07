Al via il cantiere per il campo a 7 \"antinfortunio\" della Robur

Operai al lavoro al centro sportivo Ronchi di via Colombo dove, dopo mesi di attesa, è stato aperto il cantiere per la realizzazione del campo in erba sintetica per il calcio a 7.

L’intervento era in programma da tempo ma per problemi tecnici si lavori sono stati rinviati a lungo. Negli ultimi giorni dopo l’approvazione della necessaria delibera nell’ultimo consiglio comunale, si è passati alla fase operativa. Nel fine settimana sono state effettuate le rilevazioni e sono partiti i lavori.

A rendere unico l’intervento il fatto che l’impianto godrà di un’”erba sintetica” di ultima generazione. “Non ci sarà nessuna colata di cemento ma solo il posizionamento di materiali creati ad hoc sul prato. Questo, unito all’utilizzo di un’erba sintetica di 4,5 centimetri, consentirà garantire la miglior fruibilità possibile agli atleti riducendo anche il rischio di infortuni”.

Grande la soddisfazione del personale della Robur: “E’ la ciliegina sulla torta di un progetto ambizioso che stanno portando avanti le tante persone e le tante famiglie che credono in questa idea. Vogliamo essere un punto di riferimento importante per il quartiere e la comunità per chi vuole fare attività sportiva a parte ovviamente dal calcio”

Nella struttura, di proprietà della Comunità Pastorale Crocefisso Risorto, coesistono diverse realtà dal Ct Robur di tennis, alla storica Robur Basket, dal Gs Robur alla Lokomotiv.