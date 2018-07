Al via il cineforum a Palazzo Broletto con dieci appuntamenti

Inizia martedì 10 giugno nel cortile di Palazzo Broletto, la XXV Rassegna cinematografica estiva “Lo Schermo e la Luna”, con uno dei film recenti più premiati: Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Sonia Bergamasco. Tre nastri d’argento e tre candidature ai David di Donatello testimoniano la qualità del film, che racconta di un uomo e una donna molto diversi tra loro che si incontrano a causa dei figli che si sono innamorati. L’incomunicabilità deriva da un’alta borghesia intellettuale che non accetta un ceto sociale inferiore, tanto più in una zona periferica della città. La Rassegna, promossa in unità tra l’Amministrazione Comunale di Gallarate- Assessorato alla Cultura e il Cinema delle Arti, prevede 10 film, di martedì di giovedì.

Il prossimo film The post di Steven Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep è previsto martedì prossimo 17 luglio. L’inizio della proiezione, per le serate di luglio, è fissato alle ore 21.30 mentre l’ingresso, come sempre a costo contenuto, prevede € 5 per l’intero e € 4 per il ridotto.

Ecco ora l’intero programma:

Martedì 10/07 COME UN GATTO IN TANGENZIALE

ORE 21:30 di Riccardo Milani.

con A. Albanese, P. Cortellesi, S. Bergamasco.

Martedì 17/07 THE POST

ORE 21:30 di Steven Spielberg.

con T. Hanks, M. Streep, S. Paulson.

Giovedì 19/07 2 SOTTO IL BURQA

ORE 21:30 di Sou Abadi.

con F. Moati, C. Jordana, W. Lebghil.

Giovedì 26/07 ELLA & JOHN

ORE 21:30 di Paolo Virzì.

con H. Mirren, D. Sutherland, K. Mitchell.

Martedì 31/07 METTI LA NONNA NEL FREEZER

ORE 21:30 di G. Fontana, G. Stasi.

con F. De Luigi, M. Leone, B. Bouchet

Giovedì 02/08 L’UOMO SUL TRENO

ORE 21:15 di Jaume Collet-Serra.

con L. Neeson, V. Farmiga, D. Chapman.

Martedì 07/08 COCO

ORE 21:15 di Lee Unkrich, Adrian Molina.

film di animazione.

Giovedì 09/08 A CASA TUTTI BENE

ORE 21:15 di Gabriele Muccino.

con P. Favino, S. Accorsi, C. Crescentini.

Martedì 21/08 CONTROMANO

ORE 21:15 di Antonio Albanese.

con A. Albanese, A. Fondja, A. Legastelois.

Giovedì 23/08 PUDDINGTON 2

ORE 21:15 di Paul King.

film di animazione.