Al via la sperimentazione per una nuova rotonda su via Jamoretti

Inizieranno tra pochi giorni i lavori preliminari alla realizzazione di una nuova rotonda su via Jamoretti.

La rotonda sarà realizzata all’incrocio con via Cappelletta e avrà lo scopo di mettere in sicurezza il complicato incrocio tra via Jamoretti, via San Giovanni Bosco da cui escono le auto dei clienti della Farmacia Asfarm e la via che porta al rione San Paolo.

Proprio in quel punto si sono registrati diversi incidenti, anche gravi.L’ultimo il 3 giugno scorso, tra un’auto e una moto, è costato la vita ad un ragazzo di 27 anni.

«Si tratta di un intervento pensato da tempo e che è possibile attuare oggi perché il traffico su via Jamoretti è stato reso complessivamente più sicuro e relativamente più lento, grazie alle rotonde che abbiamo realizzato in questi anni a San Cassano, al Bidino e infine, quella “dei dadini” al bivio con la SS della galleria – spiega il sindaco illustrando questa decisione – L’intervento alla Cappelletta renderà più semplice disimpegnare quel nodo viario ma anche più sicuro il passaggio pedonale che serve le scuole, la chiesa e la farmacia e che in passato avevamo già dotato di una piccola isola salvagente».

Il periodo sperimentale durerà qualche settimana e se le cose funzioneranno come previsto, in autunno la rotatoria sarà realizzata in modo definitivo. Per l’intervento verranno spesi circa 40mila euro, già messi a bilancio.

Quella all’incrocio con via Cappelletta dovrebbe essere l’ultima delle rotonde sul tratto indunese della Statale 344, e sarà disegnata tenendo conto del progetto della pista ciclopedonale che l’Amministrazione cittadina intende realizzare su via Jamoretti.