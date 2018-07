Al via i lavori per la nuova palestra

(nella foto, presa da Google Maps una vista dall’alto della zona dove sorgerà la nuova palestra)

È solo questione di giorni e poi partirà il cantiere della nuova palestra di Arcisate, uno dei progetti più impegnativi dell’amministrazione Pierobon.

«L’edificio sarà all’avanguardia sia per quanto concerne le tecniche di costruzione sia per la sicurezza del pubblico e degli atleti – spiega il sindaco Angelo Pierobon – La nuova struttura sorgerà vicino all’incrocio tra via Cavour e via Giovanni Verga».

Prima dell’inizio dei lavori tutto il terreno dove sorgerà il nuovo impianto sportivo ha dovuto essere bonificato. C’era infatti il rischio di trovare vecchi ordigni della Seconda guerra mondiale, dato che il luogo si trova poco distante dalla polveriera fatta esplodere durante il conflitto. L’esplosione fece volare numerose bombe e proiettili su tutto il territorio circostante, alcuni dei quali ritrovati molti anni dopo proprio in occasione di lavori di scavo.

La ditta di Padova che ha condotto l’operazione ha confermato la totale assenza di ordigni inesplosi. Ora, conclusa la bonifica, ci sono le condizioni di sicurezza per aprire il cantiere e dunque pochi giorni si potranno vedere gli operai all’opera.

Il progetto, che ha richiesto un finanziamento di oltre 1 milione e 900 mila euro, porterà alla realizzazione di un ampio edificio con campo da basket regolamentare con fondo in parquet, che sarà a disposizione della squadra di Arcisate; inoltre la palestra potrà essere utile anche per i ragazzi che praticano atletica leggera nel campo poco distante. L’edificio sarà dotato di tribune e spogliatoi. Sarà inoltre realiuzzata una sala fitness, che, secondo gli amministratori, sarà in grado di sostenere le spese di tutta la palestra con i suoi introiti.