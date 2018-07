Al Villaggio Alzheimer ci sono mestieri, orto, musica e teatro

Sabato 7 luglio alle 21 la Compagnia Scena Verticale, con il Regista Dario De Luca, presenta lo spettacolo “Va pensiero, che io ti copro le spalle”. Si tratta di un atto unico e sei canzoni di Giuseppe Vincenzi con la collaborazione alla drammaturgia di Dario De Luca .

Lo spettacolo avverrà all’Auditorium comunale in via Fermi Gavirate, sul retro della scuola media. L’ingresso libero e ad offerta per finanziare i laboratori creativi per malati di Alzheimer presso il Chiostro di Voltorre.

Lo spettacolo si inserisce nel mese di eventi al “Villaggio dell’Alzheimer fest” e che prevede, nel pomeriggio di sabato, in piazza Matteotti dalle 15 alle 17.30 l’iniziativa “I mestieri di una volta” con l collaborazione del centro residenziale Menotti Bassani. Allo stesso orario si svolgerà anche “Chi non è mai stato nell’orto di Piazza Matteotti” con la collaborazione delle Cascine Riboni. Per finire, dalle 19 alle 21 sempre in piazza ci sarà il concerto jazz con i Music Secrets.

Prima di spostarsi all’auditorium per lo spettacolo teatrale, alle 19.45 sempre in piazza Matteotti ci sarà la premiazione del concorso vetrine “Amore a prima vista”.