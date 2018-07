Albo dei volontari civici, quattro richiedenti asilo si iscrivono

I quattro richiedenti asilo ospiti dell’appartamento della parrocchia aderiscono all’Albo dei Volontari Civici. Alex dalla Nigeria, Yankhouba dal Senegal, Joseph dal Ghana e Alì dal Pakistan hanno infatti presentato domanda di iscrizione mettendosi a disposizione dell’Ufficio tecnico, per piccole manutenzioni e cura del verde pubblico.

«In un periodo in cui nel dibattito pubblico, il migrante è visto solo come un problema, questa disponibilità permette di introdurre spunti di riflessione e di innescare un processo di cambiamento nella percezione comune dei richiedenti asilo e dei rifugiati» – commenta l’assessore ai Servizi Sociali Cristina Borroni.

La collaborazione attivata con la parrocchia e con la cooperativa sociale Intrecci, che segue da vicino i ragazzi accolti, dimostra che è possibile per le persone straniere, se inserite in contesti capacitanti, contribuire al bene e al benessere della comunità che li accoglie. Ma soprattutto che il volontariato è il luogo in cui matura e si costruisce un “prendere parte” che realizza un “essere parte”.

«L’avvio di questa esperienza di volontariato rappresenta sicuramente un’occasione importante per la nostra comunità cittadina, perché favorisce scambi interculturali, spazi di conoscenza e di reciproco riconoscimento dentro relazioni paritarie e di mutua crescita» – prosegue l’assessore.

L’amministrazione comunale di Castellanz ritiene, dunque, che «tali azioni vadano valorizzate e riconosciute poiché sono esempi reali di cittadinanza attiva e partecipazione alla vita collettiva, senza distinzione fra italiani e stranieri. Questo modello di integrazione, unito alle libere disponibilità ad attività di volontariato, ci allontanano dai luoghi comuni portandoci a riflettere sulla cura che tutti dovremmo avere della nostra città».