Alimentazione senza lattosio, si può

In Italia 4 persone su 10 sono intolleranti al lattosio, cioè incapaci di digerire questo alimento. La causa è un’insufficienza nell’organismo dell’enzima lattasi capace di scomporre il lattosio nei suoi principali componenti: glucosio e galattosio.

La manifestazione può essere primaria (età pediatrica) o secondaria (età adulta) e obbliga chi ne soffre ad eliminare questo zucchero dalla propria alimentazione. Star bene senza dover rinunciare al gusto e alla buona tavola è però possibile: per scoprire come, Tigros ha organizzato una tappa dei suoi corsi dedicati al benessere, in collaborazione con il centro Polispecialistico Beccaria.

Protagonisti saranno Maurizio Calegari, medico dietologo e lo chef Fabio Sauli, ormai “vecchia conoscenza” dei corsi Tigros e patron del ristorante La Locanda del Chierichetto di Gurone a Malnate.

Le prenotazioni per questo corso, l’ultimo prima della pausa estiva, sono chiuse: si ricomincia poi a settembre, ancora con chef Sauli, con un corso sulla Pasta Fresca. Per chi fosse interessato, è già possibile “portarsi avanti” e iscriversi.