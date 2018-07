Alitalia, il sindaco Bellaria: “Basta aiuti di Stato ad aziende decotte”

Le parole del Governo sul futuro di Alitalia fanno scattare le antenne anche sul territorio.

È stato il ministro Danilo Toninelli a tornare sul tema spiegando che “l’italianità della compagnia è un punto fondamentale nel futuro” di Alitalia “torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all’Italia e con un partner che la faccia volare”.

Da Somma Lombardo, Comune che insieme a Malpensa ha già subito le conseguenze del dehubbing della compagnia di bandiera dallo scalo della brughiera, il sindaco Stefano Bellaria risponde duramente all’ipotesi: “avevo già avuto modo di in esprimere in passato parere negativo rispetto ai tentativi di “salvataggio” di Alitalia effettuati dai Governi precedenti – spiega Bellaria -. Ricordo ancora lo scandalo della cosiddetta “Addizionale Comunale sui diritti d’imbarco” del valore di 6,5€ a biglietto. Di questi soldi più di 5€ vanno a a finanziare le varie mobilità lunghe (lunghissime) concesse ad Alitalia, con condizioni che tutti gli altri lavoratori italici neppure si sognano col binocolo (alla faccia della tanto recentemente abusata parola dignità. Ai comuni per le opere di mitigazione restano le briciole pari a 0,40€. E siamo in vertenza con il Ministero del Tesoro e dei Trasporti perchè, ad oggi ce ne vengono riconosciuti solo 0,10€.

Ministro Toninelli le priorità sono altre. Basta foraggiare con i soldi pubblici le imprese decotte”.