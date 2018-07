Alla guida senza patente e assicurazione, fermati

Fermati e “beccati” senza patente, assicurazione e targa. Un 42enne, cittadino italiano, e una 28enne cittadina turca, entrambi domiciliati nel Luganese, sono stati denunciati per infrazione alle norme sulla circolazione stradale: erano alla guida senza autorizzazione, senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile, nonché per abuso della licenza e delle targhe.

L’auto su cui viaggiava la coppia, alla cui guida vi era la 28enne, è stata fermata a Melide, il 16.07.2018, poco dopo l’1 di notte. Dopo essere incappati in un controllo della circolazione in territorio di Bissone, presso l’uscita dell’autostrada A2, i due non si erano fermati all’alt intimato dagli agenti, dandosi quindi alla fuga e venendo bloccati di lì a poco.

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che entrambi erano sprovvisti della licenza di condurre. All’automobile, risultata fuori circolazione, erano inoltre state applicate anteriormente e posteriormente una targa di controllo provvisoria (assegnata a un altro veicolo di proprietà del 42enne) e una seconda targa provvisoria, risultata inesistente in quanto scaduta.