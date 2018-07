Alla Piscina di Saronno l’estate è da urlo!

L’estate 2018 alla Piscina di Saronno in via Miola 5, è da urlo!

La vasca esterna è aperta tutti i giorni fino al 9 settembre, dalle 9 alle 19:30, per offrire a tutti un’oasi di relax e benessere nel cuore della città.

Per la stagione sono state completamente rinnovate l’area bar e l’area relax e la zona verde è stata ampliata con oltre 400 mq di prato.

La novità regina dell’estate 2018 è l’area giochi dotata di acquascivoli, che renderà più divertente la permanenza in piscina di tutti i bambini, e di cui potranno usufruire anche i giovani partecipanti al campus estivo che fino al 9 settembre saranno graditi ospiti della struttura.

Per tutta l’estate al momento dell’acquisto del biglietto di ingresso e in collaborazione con il “Bar Stel”, attivo all’interno dell’impianto, sarà possibile approfittare della super promozione ingresso “Swim & Lunch”, che al costo di euro 9,50 prevede 2 ore e 30 minuti di ingresso in vasca, light snack con panino/pizza/focaccia + acqua/bibita in omaggio e lettino.

L’estate alla Piscina di Saronno presenta anche tante promozioni:

“Promo-Family” – prevede l’ingresso all’impianto a costo ridotto per i nuclei familiari con omaggio una sdraio nei giorni feriali

– prevede l’ingresso all’impianto a costo ridotto per i nuclei familiari con omaggio una sdraio nei giorni feriali “Pacchetto Fitness 10” – fornisce la possibilità di acquistare un programma di dieci ingressi per tutte le attività di acquafitness da utilizzare a consumo

– fornisce la possibilità di acquistare un programma di dieci ingressi per tutte le attività di acquafitness da utilizzare a consumo “Ingresso festivo omaggio” – offre ai bambini iscritti al campus l’ingresso alla piscina all’aperto anche durante il sabato e la domenica

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al personale presente alla reception dell’impianto o chiamando il numero 0225548010.

Sito internet | Pagina Facebook