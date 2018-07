Alla Ubik l’ultimo romanzo di Natasha Lusenti

Giovedì 19 luglio alle 18.00, presso la Libreria Ubik di Busto Arsizio, NATASCHA

LUSENTI presenterà il suo ultimo libro “Al mattino stringi forte i desideri”, romanzo che racconta la storia di Emilia, ma anche un po’ quella di tutti noi quando abbiamo bisogno di ripartire da zero, quando ci dimentichiamo che il bello della vita si può trovare nei sorrisi e negli occhi di uno sconosciuto. Nell’ingenua visione del mondo di un bambino.

Modera l’incontro la giornalista FRANCESCA FAVOTTO. Natascha Lusenti, giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva, da sei anni è una delle voci dell’alba di Radio2 Rai e apre la sua trasmissione con i «Risvegli». Al mattino stringi forte i desideri (Garzanti 2018) è il suo romanzo d’esordio.

La libreria Ubik è da anni punto nevralgico della cultura a Busto Arsizio. Oltre ad ospitare autori di fama internazionale, collabora anche a festival culturali come Filosofarti e il Busto Arsizio Film Festival. E’ anche un punto di riferimento per gli autori locali, i quali sono sempre ben accolti per presentazioni e conferenze. Gli incontri organizzati sono di alto profilo al fine di rendere Busto un pilastro della cultura nella provincia di Varese. Libreria Ubik, piazza San Giovanni 5, Busto Arsizio. E-mail bustoarsizio@ubiklibri.it, 0331-320321 www.ubiklibri.it.