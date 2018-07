“Allegra signora fame”: Marina De Juli racconta come eravamo

Uno spettacolo teatrale sicuramente piacevole, un’attrice coinvolgente, un contesto suggestivo come la Corte del pozzo del Museo etnografico Appiani. Ci sono tutti gli ingredienti per una bella serata nell’iniziativa organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Porto Ceresio per venerdì 20 luglio.

Alle 21.30, nella corte del museo, nel cuore del centro storico di Porto Ceresio, Marina De Juli – storica attroce della Compagnia di Dario Fo e Franca Rame, – presenta “Allegra signora fame”, tratto dall’omonimo libro edito da Edizioni Pontegobbo.

Un racconto ironico, amaro e grottesco, nato da una lunga ricerca allo scopo di ricostruire una memoria storica. Una storia inventata, ma fedele nei personaggi e nei fatti ai luoghi, quelli della bassa Milanese (anche se nella vicenda è coinvolto anche Porto Ceresio) e con un protagonista: un bambino, che cresce tra il 1928 e il 1945 e racconta di immagini di atroce poesia rurale e industriale, di risaie, di ricchezza e fame, di guerra, di canti popolari, di viottoli immersi nella nebbia “burlona”, e soprattutto di gente qualunque che ha fatto la storia, una storia di lotte quotidiane vissute con passione e semplicità, dolore e ironia.

Ingresso gratuito (i posti sono limitati, conviene presentarsi per tempo).

Per l’occasione il Museo Appiani sarà aperto e visitabile. Se dovesse piovere lo spettacolo verrà rinviato al venerdì succesivo, 27 luglio.