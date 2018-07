All’Ippodromo la grande festa dell’estate con Ermal Meta

Un grande appuntamento quello di sabato 21 e domenica 22 luglio all’Ippodromo Le Bettole di Varese. Il Lake&Sound Festival infatti, torna a far vivere il campo di gara con due serate di musica, dove sarà ospite anche il cantante Ermal Meta (biglietti ancora disponibili su Ticketone o la sera del concerto in cassa con pagamento in contanti).

Domenica sera infatti, Ermal Meta sarà il protagonista per l’unica tappa estiva lombarda del tour “Non abbiamo armi”, insieme a Brescia. A dividere il palco principale con lui sono previsti Waxlife, producer varesino e finalista della trasmissione Top DJ 2016 e un’altra band, sempre varesina, che l’organizzazione svelerà soltanto poco prima dell’inizio del festival. .

Sabato 21 luglio saranno invece protagonisti, tra gli altri, le realtà giovanili Save the tape, Black&Blue, Rc Waves ed altre ancora. Sempre per la prima giornata del festival, ad ingresso libero, saranno in programma esibizioni musicali, teatro. Dalle 16.00 introduzione con musica e teatro a cura dell’ Associazione Lancillotto, a seguire i live dei Goldfish Recollection (ore 18.00). A chiudere, il concerto del giovane cantautore varesino BIRø, in uscita proprio in quel periodo con il suo nuovo singolo. Questa serata sarà ad ingresso gratuito.