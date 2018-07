Altri pioppi abbattuti all’Agenzia delle Entrate

Dopo il pioppo “crollato” a causa delle piogge nella notte tra venerdi e sabato, è venuto il momento di abbattere gli altri alberi del cortile dell’Agenzia delle Entrate in via Frattini.

Una pianta, nella notte di temporali, era caduto e si era letteralmente abbattuto su un auto, sfasciandola. A tagliare e mettere in sicurezza quell’albero ci pensarono i vigili del fuoco, quella notte stessa. Ora, arriva la decisione dell’abbattimento in corso oggi pomeriggio, 24 luglio 2018.

Per ora ne è stato abbattuto un altro, ma è molto probabile che venga abbattuto tutto il filare, che sembra essere, dalle prime informazioni raccolte, nella stessa condizione del pioppo caduto per il maltempo.

L’assessorato all’Ambiente del Comune non era a conoscenza dell’abbattimento e non è stato possibile avere ulteriori informazioni, al momento, dal Corpo Forestale dei Carabinieri – peraltro “vicini di casa” dell’agenzia delle Entrate, visto che hanno sede in via Frattini, proprio accanto ai pioppi. Non è stato possibile nemmeno parlare con la sede di Varese dell’Agenzia delle Entrate, “proprietaria” del suolo su cui insistono i pioppi: le informazioni le può rilasciare solo la direzione regionale, da cui attendiamo risposta.