Amava troppo la vita notturna, ai domiciliari un 45enne

Nelle scorse ore, nell’ambito di un piano “estivo” che prevede una lunga serie di servizi coordinati disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Varese, i militari della Compagnia di Busto Arsizio hanno svolto un controllo nelle adiacenze ed all’interno di “Latinfiexpo” in corso a Malpensafiere.

Il servizio, svolto unitamente a personale del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Varese, oltre che ad ispettori in abiti civili dello stesso ufficio,ha permesso di arrestare un 45enne ch risultava colpito da ordine esecuzione di carcerazione emesso poche ore prima (e di cui neppure il soggetto era effettivamente informato) di dieci mesi di arresti domiciliari proprio perchè in passato aveva violato numerose volte la sorveglianza speciale a causa della sua passione per la vita notturna.

Nelle vie attorne a Malpensafiere, invece, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica e per guida senza patente 4 soggetti, tutti maschi, tra i 20 ed i 38anni, clienti in uscita dall’evento.

Sono state rinvenute anche modiche quantità di hashish e marijuana, e conseguentemente segnalare, quale assuntori, alla competente autorita’ amministrativa 4 giovanissimi, tra i 18 e i 24 anni; una 50ina i grammi di sostanza sequestrati.

I controlli in ambito lavorativo hanno permesso di accertare la presenza di alcuni lavoratori “in nero” in almeno 4 attività commerciali, nei confronti delle quali sono in corso ulteriori approfonditi accertamenti da parte del personale dell’ispettorato del lavoro per individuare la esatta qualificazione delle irregolarità.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificati 46 soggetti, di cui 17 stranieri, e controllate 28 autovetture.