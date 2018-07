Ambrosia, l’amministrazione avvisa i privati: “Provvedete ad eliminarla”

Su tutto il territorio comunale, per tutto il periodo da luglio a fine ottobre i proprietari e/o conduttori di terreni, aree agricole, aree verdi incolte o coltivate e di aree dismesse; gli Amministratori di condominio e ai conduttori di cantieri; le società ANAS S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., FERROVIENORD S.p.A. e FNM S.p.A.; hanno l’obbligo di vigilare sull’eventuale presenza di «Ambrosia» nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia.

È obbligatorio effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell’emissione di polline; in alternativa agli sfalci, e quando opportuno, è possibile utilizzare gli altri metodi di contenimento. In ambito agricolo è possibile utilizzare l’inerbimento permanente (prato stabile), trinciatura, diserbo, aratura, erpicatura e discatura; in ambito urbano inerbimento permanente (prato stabile), trinciatura, diserbo, pacciamatura ed estirpamento.

Si invita inoltre la cittadinanza ad eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba infestante presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza.

Si avverte che sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di accertamento di fioriture di Ambrosia o di mancata manutenzione della flora spontanea in terreni o altre aree.