Amicizia e ping pong: primo torneo di tennis tavolo ai Miogni

(Nella foto alcuni ragazzi della squadra vedanese di tennis tavolo)

Secondo molti lo sport è in grado di aiutare i carcerati nel proprio percorso di reinserimento nella società, di sicuro è un ottimo passatempo che permette di stare in compagnia e divertirsi.

Per questo domenica 1° luglio nel carcere dei Miogni di Varese si è disputato un torneo di ping pong, a cui hanno partecipato 20 detenuti. La competizione si è giocata nel “cortile passeggi” e è durata tutta la mattinata. Come in ogni gara che si rispetti dopo la finale si sono svolte le premiazioni; Giovanni S. è stato il vincitore, seconda posizione per Antonino P., e terzi posti per Azzedine M. e Michael C.

Sabato 30 giugno, il giorno prima della gara, i detenuti hanno assistito ad alcuni match disputati tra i giocatori dell’Asd tennis tavolo di Vedano Olona: Bryan Frontini,Fabio Melis, Davide Galli e Andrea Marchetti.

Oltre ai premi per i vincitori (offerti dall’associazione volontari carcerari S. Vittore Martire), Bryan Frontini amministratore della Mibra edilizia srl ha offerto a tutti i partecipanti al torneo 20 magliette da pongista, che sono state subito indossate ed apprezzate dai giocatori, regalando in questo modo un volto di ufficialità a questo torneo speciale.