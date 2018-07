Anas: limitazioni al transito sulla statale 394

Per consentire i lavori di posa di una tubazione fognaria, da lunedì 9 luglio sulla statale 394 “del Verbano Orientale” sarà istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 45,200 e il km 50,500, nel territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese.

La limitazione resterà in vigore fino al 9 agosto e sarà sospesa durante il fine settimana, ovvero dalle ore 17 del venerdì alle ore 8 del lunedì.

Lungo il tratto oggetto del provvedimento sarà inoltre istituito il limite di velocità a 30 km/h.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida