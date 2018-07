Anche Gazo resta alla Pro Patria

Un’altra importante conferma per la Pro Patria: anche Francesco Gazo ha deciso di rimanere a Busto Arsizio per la prossima stagione in Serie C.

Il mastino del centrocampo è stato tra i grandi protagonisti della vincente scorsa stagione, diventando un punto fermo di mister Ivan Javorcic che lo ha schierato titolare per 30 gare.

Classe 1992, Gazo ha alle spalle quattro stagioni di Serie C con la maglia dell’Albinoleffe.

Questo la nota ufficiale: