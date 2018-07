Anche Lu-Ve spa nella missione presidenziale in Georgia e Azerbaijan

C’erano anche i rappresentanti della Lu-Ve spa di Uboldo nella delegazione in missione in Georgia e Azerbaijan, organizzata da Confindustria e dall’ Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) per favorire la partecipazione delle aziende italiane ai programmi di investimento previsti per i prossimi anni, in particolare nei settori dell’agroindustria, dell’oil & gas e della logistica.

Una partecipazione coerente con il progetto di espansione di Lu-Ve spa sulla Via della seta. Georgia e Azerbaijan infatti sono snodi centrali nel commercio tra Asia ed Europa e mercati con forti potenzialità di sviluppo soprattutto per chi, come l’azienda di Uboldo, opera nel mercato legato alla catena del freddo nel settore agroalimentare e per il condizionamento di dispositivi di power generation nell’industria dell’oil & gas.

«Torniamo in Italia molto soddisfatti – ha commentato Fabio Liberali, membro del cda di Lu-Ve spa e rappresentante dell’azienda durante la missione imprenditoriale -. C’è la consapevolezza di avere gettato le basi per nuove opportunità di business in paesi emergenti, situati in un’area strategica. È un buon inizio per future operazioni commerciali in paesi amici dell’Italia come l’Azerbaijan e la Georgia».

Oltre a numerosi imprenditori locali, durante la missione i vertici di Lu-Ve hanno avuto la possibilità di incontrare i viceministri dell’agricoltura e dello sviluppo economico della Georgia, e i viceministri dell’economia, dell’energia e dell’agricoltura dell’Azerbaijan.

Della delegazione italiana, guidata dal sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Michele Geraci, facevano parte: il vice presidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione, Licia Mattioli, presidente e direttore generale dell’Agenzia ICE, Michele Scannavini e Piergiorgio Borgogelli, e il ceo di Sace, Alessandro Decio. Ha accompagnato il Presidente della Repubblica anche il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi. Fra i principali gruppi industriali partecipanti: Anas, Ansaldo Energia, Cnh Industrial, Baker Hughes (Ge Company), Leonardo, Danieli Officine Meccaniche, Ferrero, FS Italiane, MaireTecnimont, Saipem, Snam, Tenaris e Trevi.