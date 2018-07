Anche Verderame alla corte della Valceresio

Secondo colpo nel giro di pochi giorni, a livello di staff, per la Asd Valceresio, la società calcistica con sede ad Arcisate che con la sua prima squadra disputa il campionato di Prima Categoria.

Dopo l’arrivo, come consulente tecnico degli allenatori, di mister Stefano Bettinelli il club biancoverde ha annunciato quello di Oscar Verderame.

L’ex portiere di classe 1971, per lungo tempo tassello importante dello staff del Varese (del quale ha fatto parte fino a poche settimane fa), arriva alla Valceresio per fare da punto di riferimento per tutto ciò che riguarda – appunto – i portieri.

«Un altro nuovo amico della Valceresio che con i suoi consigli offrirà un prezioso supporto ai nostri allenatori e ai nostri giocatori nel percorso di crescita della nostra società» spiega il ds del settore giovanile Roberto Prini, che conferma così la volontà del club biancoverde di rafforzare le proprie basi a ogni livello.