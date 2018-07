Ancora nuvole, ma venerdì torna il caldo

Il tempo migliorerà nel weekend, ma sarà meglio non scordarsi l’ombrello in settimana.

Secondo il Centro Geofisico Prealpino oggi il cielo sarà nuvoloso con schiarite in giornata e possibili temporali.

Venerdì si avrà ancora una residua nuvolosità e qualche goccia di pioggia ad est. Le temperature saranno in aumento. Sabato si avrà un bel tempo soleggiato e le temperature aumenteranno. Possibili annuvolamenti pomeridiani potranno portare qualche precipitazione in montagna.