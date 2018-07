Ancora vandali nelle notti di Beata Giuliana: “Ora basta”

“I soliti ignoti, che sarebbero noti alle forze dell’ordine se quest’ultime uscissero quando vengono contattate, continuano a stazionare sul piazzale della Chiesa di Beata Giuliana tutti i giorni, fino a notte inoltrata, tra schiamazzi, bestemmie, rumori molesti e, come se non bastasse, incendiando cestini, sacchi del pattume e frantumando ciò che capita sotto tiro per il loro divertimento”.

Inizia così lo sfogo di Alex Gorletta, portavoce del comitato di quartiere di Beata Giuliana, su quanto succede nelle serata del rione. “Cittadini abitanti nel circondario hanno già provato a contattare, anche a tarda notte, quando magari poche altre segnalazioni giungono, gli agenti che però o non escono o arrivano quando il folto gruppo si è già dileguato dopo aver bivaccato per ore -scrive su Facebook –alcuni hanno provato anche a affrontare civilmente la compagnia, che ha risposto irridendo e cacciando in malo modo il malcapitato, rendendolo vittima anche di successivi atti di ripicca, lanciando oggetti (sassi o palloni) contro il balcone”.

Un messaggi che si chiude con l’hashtag usato per le comunicazioni dell’amministrazione: “Il #bellodivivereabusto dovrebbe essere anche il sentirsi più sicuri in casa e tranquilli di vivere il quartiere senza che qualche strampalato figuro possa intimidirti”.